«Никому не скажем, что у тебя там пятёрки». Тренер подколол Волкова в тренажёрном зале

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков показал, как тренируется в тренажёрном зале. Спортсмен выполнял становую тягу, при этом вес штанги в этот момент составлял 250 кг.

После того как Волков завершил упражнения, его тренер Тарас Кияшко подшутил над подопечным.

«Никому не скажем, что у тебя там пятёрки», — сказал Тарас Кияшко, очевидно намекая на вес блинов на штанге.

Волков ответил также шуткой, сказав, что тренер после этого упражнения должен ему пятёрку. Кияшко парировал, что может себе это позволить.

Похоже, в тренировочном лагере россиянина царит доброжелательная атмосфера. Волков продолжает подготовку к поединку с Уолтом Харрисом, который состоится 24 октября на турнире UFC 254.

Видео доступно на «Чемпионате».