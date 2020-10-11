Результаты и зрелищные нокауты турнира ММА Серия-17

10 октября в Анапе прошёл турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-17. Ниже представлены все результаты шоу, а также видео зрелищных нокаутов.

Виталий Косицын (Россия) победил Ильяза Ибракова (Россия) единогласным решением судей;

Денис Екимов (Россия) победил Руслана Ибрагимова (Россия) ТКО в 1 раунде (2:00);

Сергей Кузнецов (Россия) победил Владимира Прилипкина (Россия) – бой остановлен медицинской бригадой после 2 раунда;

Василий Руденко (Россия) победил Ислама Гаджиева (Россия) болевым приемом в 1 раунде (3:40);

Яков Екимов (Россия) победил Муслимбека Хомидова (Узбекистан) ТКО в 1 раунде (3:50);

Андрей Лебедев (Россия) победил Бертрана Камге (Камерун) удушающим приемом в 1 раунде (1:20);

Александр Дурыманов (Россия) победил Бахтиера Юлдашева (Узбекистан) удушающим приемом во 2 раунде (2:26);

Олег Манжуев (Россия) победил Сергея Муралова (Россия) единогласным решением судей;

Анатолий Моисеев (Россия) победил Энтони Серре (Франция) КО в 1 раунде (1:06);

Даудгаджи Ибрагимов (Россия) победил Максима Колосова (Россия) единогласным решением судей;

Илья Фрейманов (Россия) победил Эрзимана Байрамова (Россия) КО в 1 раунде (4:35);

Виктор Колесник (Россия) победил Курбана Чокуева (Россия) во 2 раунде (4:39) – отказ угла.