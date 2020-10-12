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Кокляев посоветовал Джонсону запастись вазелином перед боем с Гассиевым

Кокляев посоветовал Джонсону запастись вазелином перед боем с Гассиевым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский стронгмен Михаил Кокляев предположил, что российский боксёр Мурат Гассиев, которого ожидает дебют в тяжёлом весе, победит Кевина Джонсона. Бой Гассиев — Джонсон состоится 31 октября в Сочи.

Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в профессиональном боксе, проиграв бойцу MMA Александру Емельяненко нокаутом в первом раунде.

«Ещё для личного пользования советую взять с собой побольше вазелина, потому что ударов со стороны Гассиева будет много и вазелин вам в этом деле пригодится.

По моим прогнозам, мастерства, опыта, теперь уже и физухи у Марата предостаточно. Победа Мурата Гассиева будет в большем из-за того, что он спортивно проголодался по рингу, по победам. Поэтому болеем за Мурата Гассиева. Мы победим», — приводятся слова Кокляева на сайте телеканала «Рен-ТВ».

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