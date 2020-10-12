Шлеменко дал прогноз на бой Гассиев — Джонсон

Российский боец MMA Александр Шлеменко предположил, что российский боксёр Мурат Гассиев, которого ожидает дебют в тяжёлом весе, победит Кевина Джонсона. Бой Гассиев — Джонсон состоится 31 октября в Сочи.
«Лично для меня фаворитом является Мурат Гассиев. Потому что он быстрее, чем Кевин Джонсон.
Джонсон — такой традиционный тяж. Он тяжёлый, не скажу, что двигается слишком быстро. Да, бесспорно, обладает тяжёлым ударом, но точно таким же тяжёлым ударом обладает и Мурат Гассиев. Поэтому я бы в этом бою поставил на Гассиева. [Он победит] за счёт скорости, за счёт передвижений, за счёт жестких ударов», — приводятся слова Шлеменко на сайте телеканала «Рен-ТВ».
На счету 26-летнего Гассиева 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе, ещё один бой признали несостоявшимся. 41-летний Джонсон был претендентом на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC. На его счету 53 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (в том числе 19 нокаутом) и потерпел 17 поражений, ещё один бой закончился вничью.
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