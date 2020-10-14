Минеев назвал желаемую сумму за реванш с Исмаиловым

Российский боец MMA Владимир Минеев рассказал, какую сумму ему хотелось бы получить за матч-реванш с Магомедом Исмаиловым. Напомним, первый бой Исмаилов — Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.

«Чтобы состоялся реванш, мы должны договориться. Помимо денег есть ещё некоторые составляющие: у меня и у него есть YouTube-каналы, площадка должна также нас устраивать, но самый большой вопрос, конечно, финансовый.

Но в любом случае думаю, что реванш состоится. Гонорар за реванш? Я думаю, что наши обсуждения должны начинаться от 15 миллионов рублей и выше», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Ранее Минеев высказался на тему отсутствия в публичном пространстве Александра Емельяненко.