Минеев назвал желаемую сумму за реванш с Исмаиловым
Российский боец MMA Владимир Минеев рассказал, какую сумму ему хотелось бы получить за матч-реванш с Магомедом Исмаиловым. Напомним, первый бой Исмаилов — Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.
«Чтобы состоялся реванш, мы должны договориться. Помимо денег есть ещё некоторые составляющие: у меня и у него есть YouTube-каналы, площадка должна также нас устраивать, но самый большой вопрос, конечно, финансовый.
Но в любом случае думаю, что реванш состоится. Гонорар за реванш? Я думаю, что наши обсуждения должны начинаться от 15 миллионов рублей и выше», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
Ранее Минеев высказался на тему отсутствия в публичном пространстве Александра Емельяненко.
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