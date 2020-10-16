«Мне сказали, что Фёдор струсил». Менеджер Хабиба — о бое Емельяненко и Вердума

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, поделился информацией о возможном матче-реванше знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко и бразильца Фабрисиу Вердума. Напомним, в 2010 году Вердум победил Емельяненко, успешно применив болевой приём в первом раунде.
«Мне сказали, что Фёдор струсил. Давайте посмотрим, что придумает мистер Скотт Кокер (президент Bellator. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».
44-летний Емельяненко провёл 46 боёв в MMA, одержав в них 36 побед и потерпев шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся. У 43-летнего Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья.
Ранее Кокер рассказал, что думает Емельяненко по поводу боя с Вердумом.
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