Основной кард турнира UFC 254 лишился ещё одного поединка

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его основном карде должно было состояться шесть поединков. Но сначала сорвался поединок Ислама Махачева с Рафаэле дос Аньосом. С большой долей вероятности, россиянин вовсе не выступит на шоу.
А теперь стало известно, что число боёв основного карда сократилось до четырёх. Тест Синтии Кальвильо на коронавирус дал положительный результат. Она вынуждена была отказаться от встречи с Лорен Мерфи, сообщает ESPN.
Ожидается, что Кальвильо в бою с Мерфи заменит дебютантка промоушена из Узбекистана Лилия Шакирова, но поединок пройдёт уже в предварительной части шоу.
Напомним, главным событием шоу UFC 254 станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.
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