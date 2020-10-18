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Пакьяо поздравил Лопеса с победой над Ломаченко

Пакьяо поздравил Лопеса с победой над Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе единственный боксёр, завоёвывавший титулы в восьми дивизионах, Мэнни Пакьяо поздравил нового абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса с победой над Василием Ломаченко.

«Мои поздравления Теофимо Лопесу за бесспорно великолепное выступление», — написал филиппинский боксёр на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.

Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.

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