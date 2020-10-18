Пакьяо поздравил Лопеса с победой над Ломаченко
Действующий чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе единственный боксёр, завоёвывавший титулы в восьми дивизионах, Мэнни Пакьяо поздравил нового абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса с победой над Василием Ломаченко.
«Мои поздравления Теофимо Лопесу за бесспорно великолепное выступление», — написал филиппинский боксёр на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранним утром мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.
Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.
- 18 октября 2020
-
12:25
-
11:20
-
11:08
-
10:22
-
10:16
-
09:39
-
09:32
-
09:26
-
09:18
-
09:06
-
08:47
-
08:00
-
04:46
-
04:19
-
04:05
-
03:54
-
02:26
-
01:53
-
00:29
- 17 октября 2020
-
23:58
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
22:45
-
21:27
-
20:16
-
19:51
-
18:33
-
17:22
-
16:51
-
15:58
-
15:05
-
13:53
-
12:03
-
10:56
Партнерский контент