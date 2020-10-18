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С. Нурмагомедов хочет провести второй бой за две недели и выступить на UFC 254

С. Нурмагомедов хочет провести второй бой за две недели и выступить на UFC 254
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Саид Нурмагомедов прокомментировал победу на турнире UFC Fight Island 6 над Марком Штрайглем, а также поделился мыслями о дальнейших планах. Россиянин признался, что хотел бы выступить уже на следующей неделе.

«Чувствую себя хорошо, особо возиться не пришлось. Это самая быстрая победа в карьере. На прошлый бой подготовка была плохая, получил травму и весь лагерь провёл без борьбы. Только лёгкие спарринги, бег, работа на лапах. И то неплохо провёл тот поединок.

Сегодня, когда попал левый сбоку, не думал, что соперник чуть потеряется. Хотел уже набросить гильотину, но мой угол начал кричать, чтобы я бил. В итоге победил.

Что касается дальнейших планов, хотел бы сразу подраться. Можно было бы и на следующей неделе, если будет возможность. В любом случае, до конца года хотел бы выступить", — сказал Саид Нурмагомедов на пресс-конференции после турнира.

Напомним, следующий турнир UFC будет номерным. Главным событием шоу станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

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