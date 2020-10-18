С. Нурмагомедов хочет провести второй бой за две недели и выступить на UFC 254

Боец UFC Саид Нурмагомедов прокомментировал победу на турнире UFC Fight Island 6 над Марком Штрайглем, а также поделился мыслями о дальнейших планах. Россиянин признался, что хотел бы выступить уже на следующей неделе.
«Чувствую себя хорошо, особо возиться не пришлось. Это самая быстрая победа в карьере. На прошлый бой подготовка была плохая, получил травму и весь лагерь провёл без борьбы. Только лёгкие спарринги, бег, работа на лапах. И то неплохо провёл тот поединок.
Сегодня, когда попал левый сбоку, не думал, что соперник чуть потеряется. Хотел уже набросить гильотину, но мой угол начал кричать, чтобы я бил. В итоге победил.
Что касается дальнейших планов, хотел бы сразу подраться. Можно было бы и на следующей неделе, если будет возможность. В любом случае, до конца года хотел бы выступить", — сказал Саид Нурмагомедов на пресс-конференции после турнира.
Напомним, следующий турнир UFC будет номерным. Главным событием шоу станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.
- 18 октября 2020
-
15:23
-
14:31
-
14:22
-
13:32
-
13:23
-
13:18
-
12:25
-
11:20
-
11:08
-
10:22
-
10:16
-
09:39
-
09:32
-
09:26
-
09:18
-
09:06
-
08:47
-
08:00
-
04:46
-
04:19
-
04:05
-
03:54
-
02:26
-
01:53
-
00:29
- 17 октября 2020
-
23:58
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
22:45
-
21:27
-
20:16
-
19:51
-
18:33
-
17:22