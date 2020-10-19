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Нурмагомедов: мне без разницы, что будет готовить Гэтжи

Нурмагомедов: мне без разницы, что будет готовить Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Гэтжи с каждым боем рос как профессионал. В каких-то моментах с Фергюсоном он меня удивил: аккуратно дрался, не спешил, хладнокровно вёл себя. Достойный противник.

У Фергюсона был шанс, но он проиграл бой. Есть ведь и другие претенденты, им что делать? О нашем совместном бое рано говорить. Для начала он должен обыграть кого-то из топ-5. Этот шанс нужно заслужить.

Мне всё равно, что будет готовить Гэтжи. Думаю о своих навыках. Если пойдёт в лобовое — примем, будет прессинговать — дадим отпор. Не люблю фокусироваться на лучших сторонах соперника. Делаю то, что мне нравится. Не хочу думать о том, что должен будет делать соперник, — этим отличаюсь от многих бойцов», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире в «инстаграме» Reebok.

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