Нурмагомедов: мне без разницы, что будет готовить Гэтжи

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Гэтжи с каждым боем рос как профессионал. В каких-то моментах с Фергюсоном он меня удивил: аккуратно дрался, не спешил, хладнокровно вёл себя. Достойный противник.
У Фергюсона был шанс, но он проиграл бой. Есть ведь и другие претенденты, им что делать? О нашем совместном бое рано говорить. Для начала он должен обыграть кого-то из топ-5. Этот шанс нужно заслужить.
Мне всё равно, что будет готовить Гэтжи. Думаю о своих навыках. Если пойдёт в лобовое — примем, будет прессинговать — дадим отпор. Не люблю фокусироваться на лучших сторонах соперника. Делаю то, что мне нравится. Не хочу думать о том, что должен будет делать соперник, — этим отличаюсь от многих бойцов», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире в «инстаграме» Reebok.
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