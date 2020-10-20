«Мочить, как в сортире!» Тактаров поддержал Волкова перед боем на UFC 254

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поддержал российского бойца MMA Александра Волкова перед поединком на турнире UFC 254, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября. Напомним, соперником Волкова станет Уолт Харрис, бой пройдёт в тяжёлом весе.
«Совсем скоро опять в бой! Уже в субботу вы снова увидите меня в октагоне на «Бойцовском острове» UFC!» — написал Волков в своём «инстаграме».
«Мочить, как в сортире!» — написал Тактаров в комментариях к соответствующему посту.
Фото: https://www.instagram.com/volkov_alex/?hl=ru
Напомним, главным боем вечера станет титульный поединок в лёгком весе, в котором примут участие россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Нурмагомедов — Гэтжи.
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