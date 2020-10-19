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UFC 254, Хабиб – Гэтжи: когда бой, во сколько начнётся трансляция, кард участников. Онлайн

UFC 254, Хабиб – Гэтжи: онлайн-трансляция
Игорь Брагин
Отряд Хабиба несёт потери. Но Орёл готовится к схватке с Гэтжи. LIVE!
Из карда UFC 254 выбыли брат и лучший друг Нурмагомедова. Все подробности главного боя года — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0

24 октября 2020 года на «Бойцовском острове», который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится самый ожидаемый российскими поклонниками ММА турнир 2020 года. Кард UFC 254 возглавит бой действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя пояса временного чемпиона Джастина Гэтжи. В основном карде должны были провести бой ещё три россиянина: Ислам Махачев, Александр Волков и Магомед Анкалаев.

Всего же в октагон в предстоящую субботу готовились выйти 7 наших соотечественников. Но, как это случается, не каждому суждено дойти до цели. Вот и на этот раз два бойца из команды Хабиба по разным причинам драться не будут.

Самые интересные и важные подробности турнира — в нашей онлайн-трансляции.

Где состоится турнир UFC 254
Live Игорь Брагин

Где состоится турнир UFC 254

29-й бой в профессиональной карьере Хабиба Нурмагомедова состоится в Объединённых Арабских Эмиратах. Для Орла это далеко не новое место. Год назад российский боец уже одержал здесь победу над Дастином Порье. Октакгон установлен на острове искусственного происхождения Яс, который расположен в прибрежной полосе Абу-Даби. Второе название этого места — «Бойцовский остров», Арена, на которой проходят бои на протяжении всего октября, называется «Флэш Форум».

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