Отряд Хабиба несёт потери. Но Орёл готовится к схватке с Гэтжи. LIVE!

24 октября 2020 года на «Бойцовском острове», который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится самый ожидаемый российскими поклонниками ММА турнир 2020 года. Кард UFC 254 возглавит бой действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя пояса временного чемпиона Джастина Гэтжи. В основном карде должны были провести бой ещё три россиянина: Ислам Махачев, Александр Волков и Магомед Анкалаев.
Всего же в октагон в предстоящую субботу готовились выйти 7 наших соотечественников. Но, как это случается, не каждому суждено дойти до цели. Вот и на этот раз два бойца из команды Хабиба по разным причинам драться не будут.
Самые интересные и важные подробности турнира — в нашей онлайн-трансляции.
Где состоится турнир UFC 254
29-й бой в профессиональной карьере Хабиба Нурмагомедова состоится в Объединённых Арабских Эмиратах. Для Орла это далеко не новое место. Год назад российский боец уже одержал здесь победу над Дастином Порье. Октакгон установлен на острове искусственного происхождения Яс, который расположен в прибрежной полосе Абу-Даби. Второе название этого места — «Бойцовский остров», Арена, на которой проходят бои на протяжении всего октября, называется «Флэш Форум».
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