Отряд Хабиба несёт потери. Но Орёл готовится к схватке с Гэтжи. LIVE!

Из карда UFC 254 выбыли брат и лучший друг Нурмагомедова. Все подробности главного боя года — на «Чемпионате».

24 октября 2020 года на «Бойцовском острове», который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится самый ожидаемый российскими поклонниками ММА турнир 2020 года. Кард UFC 254 возглавит бой действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя пояса временного чемпиона Джастина Гэтжи. В основном карде должны были провести бой ещё три россиянина: Ислам Махачев, Александр Волков и Магомед Анкалаев.

Всего же в октагон в предстоящую субботу готовились выйти 7 наших соотечественников. Но, как это случается, не каждому суждено дойти до цели. Вот и на этот раз два бойца из команды Хабиба по разным причинам драться не будут.

Самые интересные и важные подробности турнира — в нашей онлайн-трансляции.