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Макгрегор признался, что нанёс запрещённый удар в бою с Нурмагомедовым

Макгрегор признался, что нанёс запрещённый удар в бою с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор признался, что не по правилам действовал в одном из эпизодов поединка с обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, в бою, состоявшемся в октябре 2018 года, Нурмагомедов одержал победу, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

«Удар коленом в глазницу был запрещённым, да. Хотя и красивым. Никогда раньше не видел этого удара, как и многих других своих ударов», — написал Макгрегор в «Твиттере», прикрепив текст к видео соответствующего эпизода.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Конора Макгрегора.

Напомним, ранее в этом году 32-летний Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

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