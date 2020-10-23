«Зачем это нужно?» Василевский не верит, что Хабиб будет биться с Гэтжи в стойке

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мыслями о поединке Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. Спортсмен убеждён, что россиянин не даст Гэтжи действовать в стойке.
«Хабиб будет действовать так же, как и прошлые 28 боёв: переводы, удержания, давление, лишение динамики, завязывание соперника. Не будет как такового противостояния, не будет рубки. Да и динамичной борьбы не увидим, будут прижимания, удержания и лишение возможности продемонстрировать что-либо.
Что касается Гэтжи, у него есть шансы, но точно не в борьбе. Вдруг Хабиб захочет поработать в стойке, подвигаться. Например, с Порье были моменты, когда он начинал работать в стойке, пропускал чуть-чуть. Думаю, если Хабиб даст возможность помериться силами в стойке, у Гэтжи будет шанс. Если честно, не верю, что Хабиб даст такую возможность. Зачем это нужно?» — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
24 октября Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою турнира UFC 254. Его соперником станет Джастин Гэтжи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.
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