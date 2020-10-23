А. Емельяненко: ждите от меня хороших новостей
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко впервые за долгое время опубликовал пост в социальной сети «Инстаграм», отметив, что «вернулся». Спортсмен анонсировал «хорошие новости».
«Скучали по мне? Я вернулся. Совсем скоро ждите от меня хороших новостей», — написал Емельяненко на своей странице в «Инстаграме».
Это был первый пост Емельяненко за два месяца и лишь второй с момента поражения от Магомеда Исмаилова. До той осечки Александр был очень активен в социальной сети и выкладывал не только посты, но и «сториз».
Напомним, бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым состоялся в июле. Невзирая на статус явного фаворита, Емельяненко проиграл досрочно. Не так давно Александр критиковал Магомеда за тактику, выбранную в той встрече.
- 23 октября 2020
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