Липинец и Клейтон не выявили победителя в бою за титул временного чемпиона мира

В ночь с 24 на 25 октября по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого за титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе встретились 31-летний россиянин Сергей Липинец (16-1, 12 КО) и 33-летний канадец Кастио Клейтон (18-0, 12 КО).
По итогам 12-раундового судьи не смогли выявить победителя. Бой завершился вничью — 115:113 (в пользу Клейтона), 114:114, 114:114.
Липинец — заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион России среди любителей и профессионалов, призёр чемпионата мира, чемпион мира и России среди профессионалов по версии WAKO PRO, занимающий 14-е место в мировом рейтинге средневесов и второе – по России. В профессиональном боксе он был чемпионом мира по версии IBF (2017—2018) в первом полусреднем весе.
Напомним, Липинец владел поясом чемпиона мира в первом полусреднем весе и утратил титул в поединке с Майки Гарсией.
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