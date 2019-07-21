Липинец нокаутировал Инсона во втором раунде и завоевал титул WBO

Российский боксёр Сергей Липинец одержал досрочную победу над уроженцем Филиппин Джаяром Инсоном в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе (США), главным событием которого станет встреча Мэнни Пакьяо и Кита Турмана.
30-летний россиянин нокаутировал соперника встречным ударом во втором раунде и завоевал титул WBO в полусреднем весе.
Таким образом, Липинец одержал 13-ю победу досрочно при общих 16 выигранных боях и одном поражении. Для 28-летнего Инсона это стало третье поражение в 21-м поединке, из них 18 побед.
Напомним, изначально российский боксёр должен был встретиться с 36-летним американцем Джоном Молиной, но он снялся с боя из-за травмы менее чем за сутки до боя.
24 марта 2019 года Липинец нокаутировал в 10-м раунде экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Ламонта Питерсона.
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