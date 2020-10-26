Михаил Боярский объяснил, почему у него не лучшее настроение после победы Хабиба

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи в поединке, который состоялся в минувшие выходные.

«Его бой был на фоне того, что «Спартак» обыграл со счётом 3:1 «Краснодар». Поэтому настроение у меня было не самое лучшее в плане восторгов по поводу других достижений наших спортсменов. Но жизнь не заканчивается, будем следить за дальнейшим развитием событий», — цитирует его «Спорт-экспресс».

Боярский — болельщик «Зенита», который сражается со «Спартаком» за лидерство в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.