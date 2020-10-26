Макгрегор раскритиковал Bellator за отсутствие системы круглогодичного тестирования бойцов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор призвал руководство Bellator изменить систему допинг-тестирования бойцов.

«С ума сойти, у Bellator до сих пор нет системы круглогодичного тестирования бойцов. Давно пора, чтобы безопасность бойцов этого промоушена обеспечивалась на должном уровне», – написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, UFC с 2015 года сотрудничает с Американским антидопинговым агентством (USADA). Что касается бойцов Bellator, то они проходят допинг-контроль под руководством атлетической комиссии того или иного штата в неделю перед поединком.

32-летний Макгрегор дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок он провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Не так давно он в третий раз объявил о завершении карьеры, однако не исключено, что Конор вернётся в октагон, где его соперником станет Дастин Порье.