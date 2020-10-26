Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Давайте работать!» Лима прибыл на бой с Мусаси в рамках Bellator 250

«Давайте работать!» Лима прибыл на бой с Мусаси в рамках Bellator 250
Бокс/ММА / Bellator 0

Боец Bellator Дуглас Лима, сообщил что прибыл в США на бой с Гегардом Мусаси. Соответствующую фотографию он разместил на своей странице в социальной сети.

«Неделя боя! Прибыл в Коннектикут с командой! Спасибо господу за безопасный лагерь! Давайте работать!» — написал под снимком Лима.

Фото доступно на странице Дугласа Лимы в «Инстаграме».

В ночь с 29 на 30 октября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В главном событии вечера сразятся Мусаси и Лима. Они оспорят титул чемпиона в средней весовой категории.

Основной кард Bellator 250 выглядит следующим образом:
Гегард Мусаси — Дуглас Лима
Генри Корралес — Брэндон Гриц
Вета Артеага — Дезире Янес.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020