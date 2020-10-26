«Давайте работать!» Лима прибыл на бой с Мусаси в рамках Bellator 250

Боец Bellator Дуглас Лима, сообщил что прибыл в США на бой с Гегардом Мусаси. Соответствующую фотографию он разместил на своей странице в социальной сети.



«Неделя боя! Прибыл в Коннектикут с командой! Спасибо господу за безопасный лагерь! Давайте работать!» — написал под снимком Лима.

Фото доступно на странице Дугласа Лимы в «Инстаграме».

В ночь с 29 на 30 октября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В главном событии вечера сразятся Мусаси и Лима. Они оспорят титул чемпиона в средней весовой категории.



Основной кард Bellator 250 выглядит следующим образом:

Гегард Мусаси — Дуглас Лима

Генри Корралес — Брэндон Гриц

Вета Артеага — Дезире Янес.