Тухугов — Хабибу: описывать то, какой ты спортсмен и чего добился, нет никакого смысла

Российский боец MMA Зубайра Тухугов, который входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к товарищу, после того как тот победил Джастина Гэтжи в поединке, состоявшемся в минувшие выходные.

«Брат, описывать то, какой ты спортсмен и чего ты добился в этом спорте, нет никакого смысла. Ты продемонстрировал всему миру, что являешься бойцом № 1 вне зависимости от весовой категории.

Пусть Аллах обрадует тебя так же, как ты обрадовал нас, свою команду и всех своих болельщиков. Береги, брат, себя, свою семью и близких. Мы всегда рядом. Альхамдулиллах!» — написал Тухугов в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с Хабибом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Зубайры Тухугова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.