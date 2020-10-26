Тухугов — Хабибу: описывать то, какой ты спортсмен и чего добился, нет никакого смысла

Российский боец MMA Зубайра Тухугов, который входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к товарищу, после того как тот победил Джастина Гэтжи в поединке, состоявшемся в минувшие выходные.
«Брат, описывать то, какой ты спортсмен и чего ты добился в этом спорте, нет никакого смысла. Ты продемонстрировал всему миру, что являешься бойцом № 1 вне зависимости от весовой категории.
Пусть Аллах обрадует тебя так же, как ты обрадовал нас, свою команду и всех своих болельщиков. Береги, брат, себя, свою семью и близких. Мы всегда рядом. Альхамдулиллах!» — написал Тухугов в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с Хабибом.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Зубайры Тухугова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
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