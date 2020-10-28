Менеджер Хабиба — о его 1-м месте в рейтинге UFC: настоящий король. Один из лучших людей

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал то, что его подопечный впервые поднялся на первое место в сводном рейтинге бойцов, потеснив Джона Джонса.

«Настоящий король прибыл. Его никто не мог победить на протяжении 10 лет. Он никогда не был в нокдауне, не получал рассечений, синяков на глазу. У него никогда не было проблем ни в клетке, ни за его пределами.

Один из лучших людей, каких только можно встретить. Самый доминирующий чемпион в истории UFC. В этом всё дело. Он реализовал мечту и помог сделать это многим другим. Люблю тебя, мой брат. Что бы ты теперь ни делал, ты король на долгие времена», — написал Абдель-Азиз в своём «инстаграме».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры.