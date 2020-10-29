Гассиев не исключил реванша с Усиком

Российский боксёр Мурат Гассиев поделился мнением о предстоящем поединке бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика и британца Дерека Чисоры и не исключил, что проведёт реванш с украинским боксёром.



«Если у нас будет реванш, это будет отличный бой. Но сейчас я не могу говорить об этом, потому что у нас разные бои, разные уровни. Но он в данный момент сконцентрирован на Дереке, я — на Сефери. Посмотрим, что будет после наших боёв.



Это будет великолепный поединок. Дерек — хороший боец с большим опытом, он настоящий воин. Усик — тоже прекрасный боксер. Это замечательный поединок для всего боксерского сообщества», — цитирует Гассиева РЕН ТВ.



Напомним, бой Александра Усика и Дерека Чисоры состоится 31 октября в Лондоне. Это будет второй поединок украинца в супертяжёлом весе. Впервые он бился в этой весовой категории в 2019 году и досрочно победил Чазза Уизерспуна. Долгий простой в выступлениях был вызван травмой и пандемией коронавируса.



Чисора в предыдущем поединке нокаутировал опытного британца Дэвида Прайса.