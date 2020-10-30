У. Нурмагомедов выздоровел и вернулся в Россию из ОАЭ
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, выздоровел и вернулся в Россию из ОАЭ. Об этом сообщили в команде спортсмена.
«Умар выздоровел и вернулся в Россию. Он ждёт возможности дебютировать в UFC», — приводит слова представителя команды Умара Нурмагомедова ТАСС.
Напомним, Нурмагомедов-младший был госпитализирован в Дубае 18 октября. Из-за этого сорвался его дебют в UFC, который был запланирован на 24 октября.
24-летний Умар Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2016 года. Последний бой он провёл в ноябре 2019 года, победив Брайана Гонсалеса. На его счету 12 поединков в профессиональных MMA, в которых он одержал 12 побед.
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