У. Нурмагомедов выздоровел и вернулся в Россию из ОАЭ

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, выздоровел и вернулся в Россию из ОАЭ. Об этом сообщили в команде спортсмена.

«Умар выздоровел и вернулся в Россию. Он ждёт возможности дебютировать в UFC», — приводит слова представителя команды Умара Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, Нурмагомедов-младший был госпитализирован в Дубае 18 октября. Из-за этого сорвался его дебют в UFC, который был запланирован на 24 октября.

24-летний Умар Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2016 года. Последний бой он провёл в ноябре 2019 года, победив Брайана Гонсалеса. На его счету 12 поединков в профессиональных MMA, в которых он одержал 12 побед.