Кодзоев нокаутировал Лоди на турнире KOld Wars в Минске

В Минске завершился вечер профессионального бокса серии KOld Wars, организованный промоутерской компанией Al Siesta. В его ходе зрители увидели пять поединков. В главном событии шоу встретились боксёры первого тяжёлого веса, перспективный россиянин Рашид Кодзоев и опытный венгр Тамаш Лоди.

Кодзоев с первых минут взял инициативу в свои руки и методично разбивал соперника. В четвёртом раунде Лоди дважды оказался в нокдауне. В пятом, после ещё одного нокдауна, рефери остановил встречу. Таким образом, Кодзоев завоевал победу техническим нокаутом. Рашид сохранил идеальный профессиональный рекорд — 8 побед в 8 встречах.



KOld Wars II. Минск



Рашид Кодзоев — Тамаш Лоди – победа Кодзоева техническим нокаутом в пятом раунде;

Виктор Мурашкин — Максим Смирнов – обеда Мурашкина единогласным решением судей;

Арслан Магомедов — Жора Хамазарян – победа Магомедова единогласным решением судей;

Евгений Макарчук — Мурад Рамазанов – победа Макарчука раздельным решением судей;

Андрей Нурчинский — Максим Чистый – победа Нурчинского единогласным решением судей.