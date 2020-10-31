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Кодзоев нокаутировал Лоди на турнире KOld Wars в Минске

Кодзоев нокаутировал Лоди на турнире KOld Wars в Минске
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Минске завершился вечер профессионального бокса серии KOld Wars, организованный промоутерской компанией Al Siesta. В его ходе зрители увидели пять поединков. В главном событии шоу встретились боксёры первого тяжёлого веса, перспективный россиянин Рашид Кодзоев и опытный венгр Тамаш Лоди.

Кодзоев с первых минут взял инициативу в свои руки и методично разбивал соперника. В четвёртом раунде Лоди дважды оказался в нокдауне. В пятом, после ещё одного нокдауна, рефери остановил встречу. Таким образом, Кодзоев завоевал победу техническим нокаутом. Рашид сохранил идеальный профессиональный рекорд — 8 побед в 8 встречах.

KOld Wars II. Минск

Рашид Кодзоев — Тамаш Лоди – победа Кодзоева техническим нокаутом в пятом раунде;
Виктор МурашкинМаксим Смирнов – обеда Мурашкина единогласным решением судей;
Арслан МагомедовЖора Хамазарян – победа Магомедова единогласным решением судей;
Евгений МакарчукМурад Рамазанов – победа Макарчука раздельным решением судей;
Андрей НурчинскийМаксим Чистый – победа Нурчинского единогласным решением судей.

Видео: победа А. Сироткина нокаутом в главном бою KOld Wars II
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