Кодзоев нокаутировал Лоди на турнире KOld Wars в Минске

В Минске завершился вечер профессионального бокса серии KOld Wars, организованный промоутерской компанией Al Siesta. В его ходе зрители увидели пять поединков. В главном событии шоу встретились боксёры первого тяжёлого веса, перспективный россиянин Рашид Кодзоев и опытный венгр Тамаш Лоди.
Кодзоев с первых минут взял инициативу в свои руки и методично разбивал соперника. В четвёртом раунде Лоди дважды оказался в нокдауне. В пятом, после ещё одного нокдауна, рефери остановил встречу. Таким образом, Кодзоев завоевал победу техническим нокаутом. Рашид сохранил идеальный профессиональный рекорд — 8 побед в 8 встречах.
KOld Wars II. Минск
Рашид Кодзоев — Тамаш Лоди – победа Кодзоева техническим нокаутом в пятом раунде;
Виктор Мурашкин — Максим Смирнов – обеда Мурашкина единогласным решением судей;
Арслан Магомедов — Жора Хамазарян – победа Магомедова единогласным решением судей;
Евгений Макарчук — Мурад Рамазанов – победа Макарчука раздельным решением судей;
Андрей Нурчинский — Максим Чистый – победа Нурчинского единогласным решением судей.
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