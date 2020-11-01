Чемпион One FC Кямран Аббасов попросил российское гражданство

Чемпион One FC Кямран Аббасов подал документы на получение российского гражданства и в ближайшее время будет выступать за Россию. Об этом сообщили в Prime Fight Management, представляющей интересы спортсмена. Турок по национальности, Аббасов родился в Бишкеке в 1993 году, но последние 6 лет проживает с семьёй в Новороссийске.
Осенью 2019 Аббасов выиграл престижнейший турнир One FC — Dawn of Valor в Джакарте. В главном поединке он сокрушил чемпиона организации в полусреднем весе шведа Себастьяна Кадестама.
6 ноября Аббасову предстоит первая защита чемпионского титула от посягательств американца Джеймса Накашими. Накашими имеет отличную борцовскую школу, удары, отточенные командой Джорджио Петросяна, навыки BJJ и считается очень опасным соперником. Американец не имеет ни одного поражения и максимально мотивирован сохранить свой безупречный рекордс 12-0 и забрать пояс чемпиона One FC. Аббасов в 26 боях одержал 22 победы.
Бой станет главным событием турнира One Matrix II в Сингапуре.
- 1 ноября 2020
-
18:19
-
17:57
-
16:50
-
16:15
-
15:30
-
15:12
-
14:26
-
13:32
-
12:36
-
12:21Цзю: у Усика будут шансы в бою с Джошуа Эксклюзив
-
11:12
-
10:46
-
10:36
-
10:19
-
09:41
-
09:30
-
08:37
-
07:19
-
06:54
-
06:32
-
05:10
-
05:06
-
04:13
-
03:48
-
03:39
-
03:30
-
03:15
-
03:10
-
00:13
- 31 октября 2020
-
23:29
-
22:19
-
22:08
-
21:34
-
20:37
-
19:52