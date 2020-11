Чемпион One FC Кямран Аббасов попросил российское гражданство

Чемпион One FC Кямран Аббасов подал документы на получение российского гражданства и в ближайшее время будет выступать за Россию. Об этом сообщили в Prime Fight Management, представляющей интересы спортсмена. Турок по национальности, Аббасов родился в Бишкеке в 1993 году, но последние 6 лет проживает с семьёй в Новороссийске.



Осенью 2019 Аббасов выиграл престижнейший турнир One FC — Dawn of Valor в Джакарте. В главном поединке он сокрушил чемпиона организации в полусреднем весе шведа Себастьяна Кадестама.



6 ноября Аббасову предстоит первая защита чемпионского титула от посягательств американца Джеймса Накашими. Накашими имеет отличную борцовскую школу, удары, отточенные командой Джорджио Петросяна, навыки BJJ и считается очень опасным соперником. Американец не имеет ни одного поражения и максимально мотивирован сохранить свой безупречный рекордс 12-0 и забрать пояс чемпиона One FC. Аббасов в 26 боях одержал 22 победы.



Бой станет главным событием турнира One Matrix II в Сингапуре.