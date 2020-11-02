Менеджер Хабиба обратился к Кори Андерсону перед его боем в Bellator

Менеджер Али Абдель-Азиз, которой представляет интересы россиянина Хабиба Нурмагомедова, обратился к другому своему подопечному Кори Андерсону, которому в ближайшие выходные предстоит провести поединок в промоушене Bellator.



«Я очень рад, что мой брат Кори Андерсон дебютирует в Bellator, он был со мной с самого начала своей профессиональной карьеры. Было много взлётов и падений. Это новый этап его карьеры, я очень рад за него и его семью. Он — один из самых трудолюбивых людей. Вперёд, Кори», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Инстаграме».



В ночь с 5 на 6 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 251. В главном событии вечера сразятся Мелвин Манхуф и Кори Андерсон.



Андерсон выступал в UFC с 2014 года и с тех пор одержал несколько громких побед. Так, в его активе успешные бои с Яном Блаховичем, Илиром Латифи, Гловером Тейшейрой и Джонни Уокером. В UFC провёл 15 поединков и одержал в них 10 побед.