Кормье высказался о завершившем карьеру Силве

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Даниэль Кормье прокомментировал решение 45-летнего бразильца Андерсона Силвы о завершении профессиональной карьеры.

«Андерсон сделал множество невероятных вещей за свою карьеру. Ему больше не нужно сражаться, это его выбор. Я бы хотел, чтобы мои воспоминания о нём были связаны именно с той организацией, которая сделала из него звезду (UFC). Точно также я не хотел бы, чтобы, например, Майкл Джордан после НБА играл в Китае просто чтобы играть», — сказал Кормье в эфире подкаста «DC & Helwani».

Напомним, в минувшие выходные 45-летний бразилец Андерсон Силва уступил Юрайе Холлу на турнире UFC, после чего официально объявил о завершении бойцовской карьеры.