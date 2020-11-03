Непобеждённая Кери Мелендес проведёт бой с Эмили Кинг на Bellator 252

Кери Мелендес проведёт бой на Bellator 252, где встретится с Эмили Кинг. Турнир состоится 12 ноября. Как пишет MMA Fighting, эту информацию уже подтвердили официальные лица промоушена.

Мелендес — жена бывшего чемпиона Strikeforce и многократного претендента на титул UFC Гилберта Мелендеса. За свою карьеру она пока не проиграла ни одного боя, в её активе 4 победы. В своей последней схватке Мелендес победила Мэнди Полк единогласным решением судей.

В мае Кери должна была встретиться с Кинг, но бой был отменен после того, как Bellator пришлось отложить несколько событий из-за пандемии коронавируса.

Кинг имеет в своём активе рекорд 4-3, включая победу сабмишном над Авой Найт на турнире Bellator в январе.