Непобеждённая Кери Мелендес проведёт бой с Эмили Кинг на Bellator 252
Кери Мелендес проведёт бой на Bellator 252, где встретится с Эмили Кинг. Турнир состоится 12 ноября. Как пишет MMA Fighting, эту информацию уже подтвердили официальные лица промоушена.
Мелендес — жена бывшего чемпиона Strikeforce и многократного претендента на титул UFC Гилберта Мелендеса. За свою карьеру она пока не проиграла ни одного боя, в её активе 4 победы. В своей последней схватке Мелендес победила Мэнди Полк единогласным решением судей.
В мае Кери должна была встретиться с Кинг, но бой был отменен после того, как Bellator пришлось отложить несколько событий из-за пандемии коронавируса.
Кинг имеет в своём активе рекорд 4-3, включая победу сабмишном над Авой Найт на турнире Bellator в январе.
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