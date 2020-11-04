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Адесанья не считает величайшим в истории ни Хабиба, ни Джонса

Адесанья не считает величайшим в истории ни Хабиба, ни Джонса
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался по поводу дискуссий о величайшем бойце в истории. В последнее время эксперты обсуждают в этом контексте чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона лиги Джона Джонса. Но по мнению Адесаньи, ни один из них не является величайшим.

«Если мы говорим о величайшем в истории, то неужели все забыли о Деметриусе Джонсоне? Это идеальный боец или почти идеальный», — приводятся слова Адесаньи на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Джонсон выступал в UFC с 2011 по 2018 годы. Боец владел титулом в наилегчайшем весе и провёл одиннадцать успешных защит подряд. В 2018 году он утратил пояс в бою с Генри Сехудо, а после перешёл в лигу ONE FC.

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