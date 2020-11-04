Адесанья не считает величайшим в истории ни Хабиба, ни Джонса
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался по поводу дискуссий о величайшем бойце в истории. В последнее время эксперты обсуждают в этом контексте чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона лиги Джона Джонса. Но по мнению Адесаньи, ни один из них не является величайшим.
«Если мы говорим о величайшем в истории, то неужели все забыли о Деметриусе Джонсоне? Это идеальный боец или почти идеальный», — приводятся слова Адесаньи на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, Джонсон выступал в UFC с 2011 по 2018 годы. Боец владел титулом в наилегчайшем весе и провёл одиннадцать успешных защит подряд. В 2018 году он утратил пояс в бою с Генри Сехудо, а после перешёл в лигу ONE FC.
- 4 ноября 2020
-
00:21
-
00:10
- 3 ноября 2020
-
23:34
-
22:28
-
21:26
-
20:27
-
19:53
-
18:48
-
18:26
-
18:16
-
17:33
-
17:18
-
16:02
-
15:03
-
14:14
-
14:01
-
14:00
-
13:00
-
12:14
-
11:29
-
11:02
-
11:01
-
10:22
-
09:39
-
09:21
-
09:02
-
02:21
-
01:51
-
00:56
- 2 ноября 2020
-
22:50
-
22:03
-
21:02
-
18:59
-
17:58
-
16:37
Партнерский контент