Bellator 251: результаты взвешивания турнира с главным боем Манхуф — Андерсон

5 ноября в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 251. В главном событии вечера сразятся Мелвин Манхуф и Кори Андерсон. Предлагаем вашему вниманию полный кард и результаты взвешивания турнира.

Основной кард

Мелвин Манхуф (204,2) — Кори Андерсон (205)

Тирелл Форчун (256,7) — Саид Соума (243)

Остин Вандерфорд (184,8) — Винисиус де Хесус (185,5)

Дерек Андерсон (170) — Киллис Мота (169,4).

Предварительный кард

Али Зебян (155,7) — Пианки Циммерман (155)

Джейлон Бейтс (134,8) — Джозеф Супино (136)

Брайс Логан (155,2) — Георгий Караханян (155,8)

Джулиус Англицкас (205,8) — Алекс Полицци (203,6)

Дженей Хардинг (145,7) — Джесси Майли (145,7)

Сумико Инаба (125) — Джессика Руис (123,5).