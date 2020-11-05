Уайт не переживает о том, как победа Байдена на выборах скажется на UFC

Президент UFC Дана Уайт признался, что не беспокоится о том, как на UFC может сказаться возможная победа Джо Байдена на выборах президента США. Уайт и Дональд Трамп постоянно взаимодействовали между собой, президент США был приглашённым гостем на нескольких турнирах промоушена.



«Я не думаю, что Байден вообще знает, кто я такой. Не уверен, что Байден знает, кто такой Байден», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.



Сообщается, что выборы президента стали не единственной связью между ММА и политикой в последнее время. Бывший боец UFC Тито Ортис получил место в городском совете в своём родном городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния, заняв первое место среди 15 кандидатов. Уайт и Ортис долгое время конфликтовали, а Уайт неоднократно высказывал сомнения в умственных способностях Ортиса.



«Он молодец. Я рад за него», — подчеркнул Уайт, когда у него спросили о выборах Ортиса в городской совет.