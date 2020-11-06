Руководителем редакции MMA в «Okko Спорт» назначен Ян Баранчук

Редакцию MMA в «Okko Спорт» возглавит Ян Баранчук. В должности заместителя шеф-редактора Ян будет отвечать за информационную представленность Bellator и других турниров по ММА на «Okko Спорт», локализацию международных материалов и продюсирование аналитических передач. Ян также будет комментировать бои и вести программы.



Ян Баранчук имеет более 10 лет опыта в спортивной журналистике и комментировании. Турниры Bellator он комментирует с 2011 года, а в 2014 году стал первым русскоязычным комментатором UFC. Ян окончил исторический факультет МПГУ.



«Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать турниры Bellator с 1 января 2021 года. Эксклюзивный контракт заключен на три года. «Okko Спорт» покажет все номерные события Bellator и предварительные бои.



“Я рад приветствовать в нашей команде Яна в качестве руководителя редакции «Okko MMA». С 1 января «Okko Спорт» начнёт эксклюзивно показывать в России турниры Bellator, одного из главных мировых промоушенов по смешанным единоборствам, и для нас с Владимиром Стогниенко было важно пригласить на работу настоящего профессионала. Наша дружная команда благодарна Яну за то, что выбрал «Okko Cпорт» для продолжения своей рабочей карьеры. Желаю Яну успехов на новом рабочем месте, а всем нашим подписчикам – здоровья и благополучия!” — сказал руководитель спортивных проектов Rambler Group и «Okko Спорт» Михаил Гершкович.



“Для меня большая честь присоединиться к команде «Оkko Спорт», надеюсь на плодотворное и длительное сотрудничество. Bellator – одна из сильнейших в мире ММА-организаций, и её появление на «Оkko Спорт», без сомнения, означает, что поклонники смешанных единоборств в России смогут с комфортом посмотреть множество невероятно интересных и ярких поединков с участием таких бойцов, как Фёдор Емельяненко, Вадим Немков, Анатолий Токов и многих других”, — сказал Баранчук.