Андерсон победил Манхуфа в дебютном бою в Bellator

5 ноября в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 251. В главном событии вечера сразились представитель Нидерландов Мелвин Манхуф и американец Кори Андерсон.

Бой завершился победой Андерсона техническим нокаутом во втором раунде.

Для Кори Андерсона этот бой стал дебютным в рамках Bellator. До этого он успешно выступал в UFC, где бился против таких ветеранов, как Фабио Мальдонадо, Гловер Тейшейра и Маурисио Руа. Проиграл из всех троих он только последнему, да и то раздельным решением. Всего на счету Андерсона в смешанных единоборствах 13 побед и 5 поражений.

На счету Мелвина Махнуфа 32 победы (29 — нокаутом) в смешанных единоборствах и 15 поражений.