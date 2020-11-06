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Андерсон победил Манхуфа в дебютном бою в Bellator

Андерсон победил Манхуфа в дебютном бою в Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

5 ноября в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 251. В главном событии вечера сразились представитель Нидерландов Мелвин Манхуф и американец Кори Андерсон.

Бой завершился победой Андерсона техническим нокаутом во втором раунде.

Для Кори Андерсона этот бой стал дебютным в рамках Bellator. До этого он успешно выступал в UFC, где бился против таких ветеранов, как Фабио Мальдонадо, Гловер Тейшейра и Маурисио Руа. Проиграл из всех троих он только последнему, да и то раздельным решением. Всего на счету Андерсона в смешанных единоборствах 13 побед и 5 поражений.

На счету Мелвина Махнуфа 32 победы (29 — нокаутом) в смешанных единоборствах и 15 поражений.

Bellator 2020. Bellator 251, Анкасвилл, США
Мелвин Манхуф - Кори Андерсон (W)
06 ноября 2020, пятница. 04:45 МСК
Кори Андерсон
Окончено
TKO
Мелвин Манхуф
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