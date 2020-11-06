Андерсон победил Манхуфа в дебютном бою в Bellator
5 ноября в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 251. В главном событии вечера сразились представитель Нидерландов Мелвин Манхуф и американец Кори Андерсон.
Бой завершился победой Андерсона техническим нокаутом во втором раунде.
Для Кори Андерсона этот бой стал дебютным в рамках Bellator. До этого он успешно выступал в UFC, где бился против таких ветеранов, как Фабио Мальдонадо, Гловер Тейшейра и Маурисио Руа. Проиграл из всех троих он только последнему, да и то раздельным решением. Всего на счету Андерсона в смешанных единоборствах 13 побед и 5 поражений.
На счету Мелвина Махнуфа 32 победы (29 — нокаутом) в смешанных единоборствах и 15 поражений.
- 6 ноября 2020
-
05:26
-
05:01
-
00:59
-
00:46
- 5 ноября 2020
-
23:56
-
22:23
-
21:20
-
21:00
-
19:53
-
19:00
-
17:53
-
16:58
-
14:50
-
14:36
-
14:34
-
14:05
-
13:52
-
13:20
-
13:03
-
12:02
-
11:46
-
11:02
-
10:47
-
10:11
-
09:41
-
09:21
-
09:02
-
08:51
-
08:22
-
08:03
-
00:33
-
00:01
- 4 ноября 2020
-
23:06
-
21:50
-
20:16
Партнерский контент