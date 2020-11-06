Видео: решающая атака Андерсона на Манхуфа в главном бою Bellator 251
В «Твиттере» появилось видео решающей атаки Кори Андерсона на Мелвина Манхуфа в главном поединке турнира Bellator 251. Напомним, Андерсон одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.
Права на видео принадлежат ViacomCBS Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Bellator Europe.
Для Андерсона этот бой стал дебютным в рамках Bellator. До этого он успешно выступал в UFC, где бился с такими ветеранами, как Фабио Мальдонадо, Гловер Тейшейра и Маурисио Руа. Проиграл из всех троих он только последнему, да и то раздельным решением. Всего на счету Андерсона в смешанных единоборствах 13 побед и 5 поражений. На счету Мелвина Махнуфа 32 победы (29 — нокаутом) в смешанных единоборствах и 15 поражений.
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