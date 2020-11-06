Видео: лучшие моменты турнира Bellator 251 с главным боем Манхуф — Андерсон

В ночь с 5 на 6 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 251, в главном событии которого сразились Мелвин Манхуф и Кори Андерсон, дебютировавший в промоушене после ухода из UFC. Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов турнира.
Права на видео принадлежат ViacomCBS Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале MMA Junkie.
Основной кард
Кори Андерсон победил Мелвина Манхуфа в главном бою техническим нокаутом во втором раунде;
Тирелл Форчун единогласным решением победил Саида Соума (29-28, 29-28, 29-28);
Остин Вандерфорд единогласным решением победил Криса Кёртиса (30-26, 30-27, 30-27);
Дерек Андерсон победил Киллиса Мота нокаутом во втором раунде.
Предварительный кард
Найноа Дун победил Пианки Циммермана единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27);
Джейлон Бейтс победил Джозефа Супино единогласным решением (30-25, 30-27, 30-27);
Брайс Логан уступил Георгию Караханяну раздельным решением (29-28, 28-29, 28-29);
Джулиус Англицкас победил Алекса Полицци единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Дженей Хардинг победила Джесси Майли единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Сумико Инаба техническим нокаутом в первом раунде победила Джессику Руис.
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