Кямран Аббасов защитил титул чемпиона One FC
Кямран Аббасов защитил титул чемпиона One FC в полусреднем весе, одержав победу техническим нокаутом в четвёртом раунде над американцем Джеймсом Накашимы в Сингапуре в главном бою турнира One Matrix II.
Турок по национальности, Аббасов родился в Бишкеке в 1993 году, но последние шесть лет проживает с семьёй в Новороссийске. В ближайшее время Аббасов планирует получить российское гражданство. На чемпионский бой Аббасов вышел в экипировке с символикой трёх стран: Киргизии, Турции и России.
Всего в смешанных единоборствах Кямран провёл 26 поединков, победив 22 раза, в четырёх случаях он проиграл. В прошлом спортсмен выступал на турнирах российских промоушенов. Так, Аббасов выходил в клетку на шоу WFCA, ACB и Tech Krep.
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