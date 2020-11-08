Чикадзе и Романов получили бонусы турнира UFC Vegas 13

В Лас-Вегасе (Невада, США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир UFC Fight Night 182. В его главном событии встретились бразильские полутяжеловесы Гловер Тейшейра и Тиаго Сантос. По его итогам лига традиционно распределила бонусы между несколькими участниками шоу.



Поединком вечера стал бой между Раони Барселосом и Халидом Тахой. Поединок завершился победой Барселоса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Оба бойца получили по $ 50 тыс.



Кроме того, сразу два бойца стали авторами «Выступления вечера». Так, по $ 50 тыс. дополнительно заработали Гига Чикадзе и Александр Романов.



Романов встречался с представителем Бразилии Маркусом Рожериу де Лимой.



Поединок завершился победой Романова в первом раунде удушающим приёмом. Бой длился 4 минуты 48 секунд. На счету Александра 2 тейкдауна и 6 акцентированных ударов.



Чикадзе встречался представителем США Джеймсом Краузе-Симмонсом.



Бой продлился 3 минуты 51 секунду и завершился победой Чикадзе — грузин отправил соперника в нокаут ещё в первом раунде.