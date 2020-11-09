Bellator 252: полный кард турнира с главным боем Фрейре — Карвальо

В ночь с 12 на 13 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. В главном событии вечера сразятся Патрисио Фрейре и Педро Карвальо, которые оспорят титул чемпиона в полулёгком весе. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Патрисио Фрейре — Педро Карвальо

Даниэль Вайхель — Эммануэль Санчес

Ярослав Амосов — Логан Сторли.

Предварительный кард

Роман Фаральдо — Пэт Кейси

Аарон Пико — Джон де Хесус

Луис Муро — Девин Пауэлл

Джорнел Луго — Скайлер Суто

Аманда Ливи — Кара Линн Хоад

Кери Мелендес — Эмили Кинг

Габриэль Варга — Брэндон Филлипс

Лукас Бреннан — Эндрю Салас.

Напомним, в главном поединке турнира Bellator 251, который состоялся на минувшей неделе, Кори Андерсон победил Мелвина Манхуфа.