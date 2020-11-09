Bellator 252: полный кард турнира с главным боем Фрейре — Карвальо

В ночь с 12 на 13 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. В главном событии вечера сразятся Патрисио Фрейре и Педро Карвальо, которые оспорят титул чемпиона в полулёгком весе. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Патрисио Фрейре — Педро Карвальо
Даниэль Вайхель — Эммануэль Санчес
Ярослав Амосов — Логан Сторли.
Предварительный кард
Роман Фаральдо — Пэт Кейси
Аарон Пико — Джон де Хесус
Луис Муро — Девин Пауэлл
Джорнел Луго — Скайлер Суто
Аманда Ливи — Кара Линн Хоад
Кери Мелендес — Эмили Кинг
Габриэль Варга — Брэндон Филлипс
Лукас Бреннан — Эндрю Салас.
Напомним, в главном поединке турнира Bellator 251, который состоялся на минувшей неделе, Кори Андерсон победил Мелвина Манхуфа.
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