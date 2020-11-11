Экс-чемпион UFC Хендерсон встретится с Джексоном на турнире Bellator 253

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Бенсон Хендерсон выступит на турнире Bellator 253. В соглавном поединке шоу в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) он встретится с Джейсоном Джексоном, сообщает MMA Fighting. Схватка пройдёт в полусреднем весе.

36-летний Хендерсон последний раз появлялся в клетке в августе 2020 года. Тогда он встретился с экс-чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером и проиграл нокаутом уже в первом раунде. То было первое поражение Бенсона с 2017 года.

Что касается Джейсона Джексона, 30-летний ямаец проведёт пятый поединок в Bellator, на данный момент в его активе серия из двух побед.

Главным поединком турнира Bellator 253 станет титульная встреча в полулёгком весе между Дарионом Колдуэллом и Эй Джеем Макки.