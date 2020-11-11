Минаков: все ждали 30-й бой Хабиба против Сен-Пьера, о чём когда-то говорил Абдулманап

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, поделился мнением о загадочном сообщении «30-0», которое менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова, оставил в «Твиттере».



Предположительно таким образом Абдель-Азиз намекнул, что Нурмагомедов возобновит карьеру ради ещё одного поединка.



«Мы не знаем, что в голове у Хабиба. То заявление, которое он сделал, стало неожиданностью для всех. Возможно, оно было обдумано, но сделано на эмоциях.



Ключевую роль в решении о завершении карьеры сыграла семья. Может, что-то поменялось. Если Хабиб принял решение вернуться, это будет подарком для всех болельщиков. Все ждали этот 30-й поединок против Сен-Пьера, о чём когда-то говорил Абдулманап. Думаю, ни у кого не повернётся язык критиковать Хабиба, если он решит вернуться. Все понимают, что произошло в последнее время, можно только предполагать, что творится у него внутри. Какое бы решение Хабиб в итоге ни принял, мы все должны его поддержать», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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