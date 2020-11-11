Минаков: все ждали 30-й бой Хабиба против Сен-Пьера, о чём когда-то говорил Абдулманап

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, поделился мнением о загадочном сообщении «30-0», которое менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова, оставил в «Твиттере».
Предположительно таким образом Абдель-Азиз намекнул, что Нурмагомедов возобновит карьеру ради ещё одного поединка.
«Мы не знаем, что в голове у Хабиба. То заявление, которое он сделал, стало неожиданностью для всех. Возможно, оно было обдумано, но сделано на эмоциях.
Ключевую роль в решении о завершении карьеры сыграла семья. Может, что-то поменялось. Если Хабиб принял решение вернуться, это будет подарком для всех болельщиков. Все ждали этот 30-й поединок против Сен-Пьера, о чём когда-то говорил Абдулманап. Думаю, ни у кого не повернётся язык критиковать Хабиба, если он решит вернуться. Все понимают, что произошло в последнее время, можно только предполагать, что творится у него внутри. Какое бы решение Хабиб в итоге ни принял, мы все должны его поддержать», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 11 ноября 2020
-
13:49
-
12:58
-
12:48
-
12:10
-
12:00
-
11:33
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
04:01
-
00:46
- 10 ноября 2020
-
23:28
-
22:19
-
22:09
-
21:04
-
20:40
-
20:33
-
19:48
-
18:59
-
17:57
-
17:51
-
17:35
-
16:32
-
16:01
-
14:45
-
14:23
-
14:00
-
13:01
-
12:10
-
11:44
-
11:03
-
10:14
-
09:36
-
09:00