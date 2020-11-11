Мохнаткина сразится с Боргой на Bellator 254

32-летняя россиянка Марина Мохнаткина, выступающая в MMA-промоушене Bellator, 10 декабря сразится с американкой Джессикой Боргой, сообщает MMAJunkie. Поединок состоится на турнире Bellator 254.

Мохнаткина выступает в смешанных единоборствах с 2016 года. Последний поединок она провела в марте 2019 года, проиграв Джанэй Хардинг единогласным решением судей. Всего на её счету шесть боёв, в которых она одержала четыре победы и потерпела два поражения.

Мохнаткина — семикратная чемпионка России по самбо, двукратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта России.

Ранее сообщалось, что 28-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов, который ранее подписал контракт с Bellator, дебютирует в промоушене 10 декабря поединком с бразильцем Матеусом Маттосом.

Магомедов дебютирует в Bellator боем с Маттосом

12 ноября Okko Спорт и Bellator проведут пресс-конференцию, посвящённую старту сотрудничества крупнейшего российского мультимедийного сервиса и лидирующего мирового MMA-промоушена, начало — в 11:00. На пресс-конференции выступят Фёдор Емельяненко и Вадим Немков. Посмотреть пресс-конференцию можно в социальных сетях Okko Спорт.