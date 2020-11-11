Президент Bellator: контракт с Андерсоном Силвой маловероятен

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что не планирует подписывать контракт с Андерсоном Силвой.
«Это маловероятно. Я очень уважаю его, он определённо является одним из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Я не думал о возможности подписания, но, думаю, я доволен тем, как развивается наш состав бойцов, и теми бойцами, что у нас есть сейчас. Думаю, это всё, что я могу сказать по этому поводу», — приводит слова Скотта Кокера BJPenn.
Напомним, ранее Силва объявил о завершении карьеры. 31 октября бразилец провёл прощальный поединок в лиге. Его соперником стал Юрайя Холл. Первый раунд остался за американцем. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке Юрайя встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил.
За последние восемь лет Андерсон победил лишь раз. После схватки президент лиги Дана Уайт заявил, что Силва больше никогда не должен драться.
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