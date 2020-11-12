Анатолий Токов может подраться за титул чемпиона Bellator
Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов может сразиться с Гегардом Мусаси за звание чемпиона Bellator в среднем весе. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер.
«Как только прошёл бой Мусаси — Лима, мне позвонили из команды Фёдора Емельяненко и сказали, что Токов готов к бою с Мусаси. Так что такой бой может состояться», — приводит слова Кокера ТАСС.
Напомним, в октябре Мусаси одержал победу над Дугласом Лимой на турнире Bellator 250 и завоевал титул чемпиона в средней весовой категории.
На счету Анатолия Токова 29 побед в смешанных единоборствах и 3 поражения. В своём последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года, он победил Грачо Дарпиняна. Победная серия россиянина составляет пять боёв.
Мусаси победил Лиму и стал чемпионом Bellator в среднем весе
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