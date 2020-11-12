Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Bellator планирует организовать бои Фёдора Емельяненко и Вадима Немкова в России

Bellator планирует организовать бои Фёдора Емельяненко и Вадима Немкова в России
Бокс/ММА / Bellator 0

Генеральный директор Bellator в Европе Дэвид Грин во время пресс-конференции сообщил, что промоушен будет стараться организовать бои для легенды ММА Фёдора Емельяненко и действующего чемпиона в полутяжёлом весе Вадима Немкова в России.

«Я уже говорил, что мы намерены развиваться в России. У нас много бойцов из этой страны. Было бы здорово, если бы Вадим и Фёдор выступили в Москве. Никто не мог предвидеть, что такое произойдёт, у нас пока всё на паузе. Как только у нас будет возможность, мы будем думать о том, чтобы они провели бои на родине», — сказал Грин.

Емельяненко заявил, что намерен провести ещё хотя бы один бой, и выразил надежду, что поединок будет титульным. Немков сообщил, что хотел бы подраться с Кори Андерсоном.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020