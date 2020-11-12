Уайт не поверил, что Поветкин заразился коронавирусом

Британский боксёр Диллиан Уайт, который проиграл россиянину Александру Поветкину в августе 2020 года, не поверил, что его бывший соперник перенёс коронавирус.
«Лично я не думаю, что у него коронавирус. После первого боя он взял большую паузу. Несмотря на то что меня нокаутировали, я сразу вернулся к тренировкам и готовился выйти в ринг 21 ноября», — приводит слова Уайта Sky Sports.
Напомним, о заражении Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни россиянину пришлось отложить повторный поединок с Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Ожидается, что бой пройдёт в 2021 году.
41-летний Поветкин — действующий временный чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 — н. в.), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.
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