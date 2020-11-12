Рябинский отреагировал на слова Уайта, который не поверил в коронавирус у Поветкина

Промоутер компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал слова британского тяжеловеса Диллиана Уайта. Напомним, Уайт, который проиграл россиянину Александру Поветкину в августе 2020 года, не поверил, что его бывший соперник перенёс коронавирус.

«Мнений много. Но давайте не слушать мнения, а руководствоваться фактами и принимать решения. Факты просты: у Саши был коронавирус, и мы вынуждены отложить бой. Это может случиться с любым спортсменом. Саша лежал в больнице, у нас есть на руках документы.

Если у Эдди Хирна (промоутера Уайта. — Прим. «Чемпионата») есть вопросы, я готов предоставить ему эти документы. Очевидно, нам выгоднее провести реванш после поражения Уайта как можно скорее», — приводит слова Рябинского Sky Sports.

Напомним, о заражении Поветкина коронавирусом стало известно 3 ноября. Из-за болезни россиянину пришлось отложить повторный поединок с Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Ожидается, что бой пройдёт в 2021 году.