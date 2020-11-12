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Okko Спорт представил подписку, открывающую эксклюзивный доступ к турнирам Bellator

Okko Спорт представил подписку, открывающую эксклюзивный доступ к турнирам Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

12 ноября в рамках пресс-конференции с участием Фёдора Емельяненко, Вадима Немкова, Валентина Молдавского и Анатолия Токова Okko Спорт представил подписку Okko MMA, открывающую эксклюзивный доступ к турнирам Bellator.

Okko Спорт впервые в России покажет турниры Bellator в полном формате – подписчики Okko MMA увидят все предварительные бои, церемонии взвешивания, материалы с пресс-конференций и другой эксклюзивный контент ключевого MMA-промоушена с 1 января 2021 года. Редакция Okko MMA под руководством Яна Баранчука также будет создавать собственные аналитические и развлекательные программы.

Пользователи Okko MMA ежегодно смогут смотреть порядка 70 часов эксклюзивных прямых трансляций, а также получат доступ к архивному контенту – множеству схваток с тематическими подборками и удобной навигацией.

Стоимость годовой подписки Okko MMA в ранней продаже составляет 1990 рублей. Далее стоимость увеличится до 2990 рублей в год или 299 рублей в месяц.

Пользователи также могут купить премиальную подписку Okko Спорт, включающую в себя Okko MMA с турнирами Bellator, и Okko Футбол с доступом к матчам Английской Премьер-лиги, MLS и другим турнирам в разрешении 4K. Стоимость подписки Okko Спорт составляет 4990 рублей в год в ранней продаже. Далее цена увеличится до 6490 рублей или 649 рублей в месяц. Для пользователей также будет доступен апгрейд подписок Okko Футбол и Okko MMA до Okko Спорт.

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