Okko Спорт представил подписку, открывающую эксклюзивный доступ к турнирам Bellator

12 ноября в рамках пресс-конференции с участием Фёдора Емельяненко, Вадима Немкова, Валентина Молдавского и Анатолия Токова Okko Спорт представил подписку Okko MMA, открывающую эксклюзивный доступ к турнирам Bellator.



Okko Спорт впервые в России покажет турниры Bellator в полном формате – подписчики Okko MMA увидят все предварительные бои, церемонии взвешивания, материалы с пресс-конференций и другой эксклюзивный контент ключевого MMA-промоушена с 1 января 2021 года. Редакция Okko MMA под руководством Яна Баранчука также будет создавать собственные аналитические и развлекательные программы.



Пользователи Okko MMA ежегодно смогут смотреть порядка 70 часов эксклюзивных прямых трансляций, а также получат доступ к архивному контенту – множеству схваток с тематическими подборками и удобной навигацией.



Стоимость годовой подписки Okko MMA в ранней продаже составляет 1990 рублей. Далее стоимость увеличится до 2990 рублей в год или 299 рублей в месяц.



Пользователи также могут купить премиальную подписку Okko Спорт, включающую в себя Okko MMA с турнирами Bellator, и Okko Футбол с доступом к матчам Английской Премьер-лиги, MLS и другим турнирам в разрешении 4K. Стоимость подписки Okko Спорт составляет 4990 рублей в год в ранней продаже. Далее цена увеличится до 6490 рублей или 649 рублей в месяц. Для пользователей также будет доступен апгрейд подписок Okko Футбол и Okko MMA до Okko Спорт.