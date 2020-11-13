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Фрейре нокаутировал Карвальо в главном бою Bellator 252 и защитил чемпионский пояс

Фрейре нокаутировал Карвальо в главном бою Bellator 252 и защитил чемпионский пояс
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь с 12 на 13 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. В главном событии вечера встретились бразилец Патрисио Фрейре и представитель Португалии Педро Карвальо, которые оспорили титул чемпиона в полулёгком весе.

Победу в первом раунде нокаутом одержал Фрейре. Таким образом, ему удалось защитить пояс чемпиона в полусреднем весе.

Патрисио Фрейре одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах при 4 поражениях. Победная серия бразильского бойца составляет шесть боёв.

Педро Карвальо в свою очередь потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах при десяти победах. Португалец прервал победную серию, которая длилась шесть боёв.

Bellator 2020. Bellator 252, Анкасвилл, США
Патрисио Фрейре (W) - Педру Карвалью
13 ноября 2020, пятница. 04:40 МСК
Патрисио Фрейре
Окончено
KO
Педру Карвалью
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