Фрейре нокаутировал Карвальо в главном бою Bellator 252 и защитил чемпионский пояс
В ночь с 12 на 13 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. В главном событии вечера встретились бразилец Патрисио Фрейре и представитель Португалии Педро Карвальо, которые оспорили титул чемпиона в полулёгком весе.
Победу в первом раунде нокаутом одержал Фрейре. Таким образом, ему удалось защитить пояс чемпиона в полусреднем весе.
Патрисио Фрейре одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах при 4 поражениях. Победная серия бразильского бойца составляет шесть боёв.
Педро Карвальо в свою очередь потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах при десяти победах. Португалец прервал победную серию, которая длилась шесть боёв.
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