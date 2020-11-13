Фрейре нокаутировал Карвальо в главном бою Bellator 252 и защитил чемпионский пояс

В ночь с 12 на 13 ноября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. В главном событии вечера встретились бразилец Патрисио Фрейре и представитель Португалии Педро Карвальо, которые оспорили титул чемпиона в полулёгком весе.

Победу в первом раунде нокаутом одержал Фрейре. Таким образом, ему удалось защитить пояс чемпиона в полусреднем весе.

Патрисио Фрейре одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах при 4 поражениях. Победная серия бразильского бойца составляет шесть боёв.

Педро Карвальо в свою очередь потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах при десяти победах. Португалец прервал победную серию, которая длилась шесть боёв.