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Фрейре прокомментировал победу над Карвалью в главном бою Bellator 252

Фрейре прокомментировал победу над Карвалью в главном бою Bellator 252
Бокс/ММА / Bellator 0

Бразильский боец смешанных единоборств Патрисио Фрейре прокомментировал победу над португальцем Педру Карвалью в главном поединке турнира Bellator 252, который состоялся в ночь с 12 на 13 ноября мск.

Фрейре нокаутировал Карвалью в первом раунде и защитил пояс Bellator в полулёгком весе. Бразилец одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах при четырёх поражениях. Его победная серия составляет шесть боёв. Карвалью потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах при 10 победах. У португальца закончилась победная серия, которая длилась шесть боёв.

«Он непростой соперник. Но я ожидал этого», — сказал Фрейре после боя.

Следующим соперником бразильца станет Эммануэль Санчес.

«Он стал более динамичным бойцом. Мне нравится его стиль. Не могу дождаться, когда снова с ним подерусь», — добавил он.

В 2018 году Фрейре победил Санчеса единогласным решением судей.

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